Arnaud TERRIERE

Ingénieur généraliste de formation, passionné d’innovation pour le secteur industriel, j'ai pu au cours de mes expériences dans des grands groupes, des centres de recherche et des PME acquérir une expertise sur les matériaux et procédés métalliques et composites, sur les techniques de traitement de surface et d'assemblage.

Je recherche de nouveaux challenges en tant que RESPONSABLE PROJETS INDUSTRIELS INNOVANTS.

Je suis en capacité pour :

• Assurer le pilotage de plusieurs projets (coût, délai, qualité et risques)

• Comprendre, recueillir et analyser les besoins des clients

• Superviser la conception et la réalisation de projets

• Négocier et rédiger les documents contractuels

• Conseiller et assister les chefs de projets

• Participer aux recrutements des équipes

• Evaluer et faire progresser les collaborateurs travaillant sur les projets

• Arbitrer les affectations entre les différents projets

• Déployer la stratégie industrielle de l'entreprise sur les projets



Mes compétences :

Aéronautique

Aluminium

composite

Elastomère

Enduction

Extrusion

Extrusion soufflage

Polymère

Silicone

Textile