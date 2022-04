Arnaud THÉVENET

Avec plus d'une dizaine d'années d'expérience, je souhaite partager mon expertise en mécanique des fluides numérique (CFD).

N'hésitez pas à me contacter pour tirer le meilleur de vos calculs physiques, former des ingénieurs aux méthodes de simulation, ou réaliser vos études d'aérodynamique.



Former les ingénieurs à la physique et la simulation, atteindre le meilleur niveau de précision avec les moyens disponibles, mettre au point des méthodes de calcul, voilà les objectifs qui ont animé mon parcours professionnel.

J’ai passé une dizaine d’années à réaliser des calculs d'écoulements, dans des domaines physiques variés, comme de la dispersion de polluant, des bassins d'eau, des conduites d’air, la réduction d’oxyde d’azote et d'autres choses encore...



Mon domaine d'expertise est la simulation de turbomachines. Les compresseurs, turbines ou pompes. Par exemple, pour les moteurs d'avion ou de voiture.



Stimulé par le dépassement de soi et la rigueur scientifique, ce sont surtout des valeurs comme l’équipe, la pédagogie et le plaisir de partager, qui me dynamisent dans les projets où je m’implique.



Mes compétences :

CFD

Aérodynamique

Aéronautique