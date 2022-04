Arnaud THEVENIN

Passionné par les sciences en générales et la biologie en particulier depuis mon enfance, je cherche sans cesse à tout comprendre, tout savoir.

Passionné et perfectionniste je cherche l'amélioration dans tout ce que j’entreprends.



Mes études ont été orienté par mon désir de connaissances sur la biologie en générale tout d'abord (DEUG de Sciences de la vie), puis les techniques de recherches et biotechnologies (BIOTECH) et enfin le QSE (Qualité, Sécurité & Environnement).



J'ai effectué cette dernière année d'étude en alternance dans une entreprise de sous-traitance de fabrication de dispositifs médicaux où j'ai réalisé la mise en place d'un laboratoire de microbiologie : matériel, système qualité et techniques.

Ce laboratoire, de taille modeste, était dédié à la réalisation de tests BCI (ou Bioburden), d'essai de stérilité et de dosages d’endotoxines LAL (par colorimétrie cinétique).



Je suis par la suite devenu salarié de cette entreprise et j'étais en charge de la totalité du laboratoire (conseils aux clients, achat des fournitures, réalisation des essais, gestion des déchets contaminés, entretien et maintenance, rendu des résultats aux clients, etc.)



Le laboratoire a obtenu l'accréditation COFRAC pour le programme 160 en avril 2007.



Mon travail de mise en place sur le laboratoire ayant été couronné de succès, ma collaboration avec MedicalLab a touché à sa fin.



J'ai ensuite été embauché par la société AMPLITUDE, acteur français majeur de la fabrication de dispositifs médicaux (prothèses de hanche et de genou) et les ancillaires associées, notamment du système de navigation AMPLIVISION® véritable « GPS » du chirurgien.

J'assure dans cette entreprise le poste de responsable qualité produit-procédé. Je suis donc en charge des procédés spéciaux (revêtement, nettoyage, conditionnement et stérilisation) pour l'ensemble des gammes d'implants (environ 115).



Après une année au sein de cette société, j'ai saisi une opportunité d'évolution de carrière importante, m'amenant au poste de directeur qualité affaires réglementaires. Je suis désormais en charge de la Qualité de toute la société AMPLITUDE.

Après avoir restructuré le service Qualité et avoir triplé son effectif, je dirige une équipe performante de 10 personnes. Grace à elle, d'importants changements dans le système de management de la Qualité sont en cours au sein de la société.



