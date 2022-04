Arnaud TONNELÉ

Accompagnement des dirigeants et des managers à 3 niveaux :

1. le développement de la personne

2. la croissance de l'équipe

3. la transformation de l'organisation



Domaines d'activités :

- Coaching individuel et d'équipe

- Accompagnement des transformations

- Formation : conduite du changement, communication, leadership.

- Conférences : accompagnement des transformations, esprit d'équipe, coopération...



Publications :

- 2015 : "La bible du team-building", Eyrolles, 362 p.

- 2013 : "Coacher son équipe - Développer le collectif" (avec C. Derive), éd. Julhiet, 48 p.

- 2013 : "Conduire les changements collectifs - Intégrer le facteur humain", éd. Julhiet, 48 p.

- 2011 : "65 outils pour accompagner le changement individuel et collectif", Eyrolles, 8e tirage, 382 p.

- 2009 : "Stratégie et pilotage des systèmes d'information" (ouvrage collectif), Dunod, 267 p.

- 2007 : "Equipes autonomes, guide de mise en oeuvre - Organisation, gestion des compétences, conduite du changement", éd. d'Organisation, 302 p.

- Contribution régulière à la revue "Gérer & Comprendre - Annales des Mines".



Certifications :

- JBS Coaching (Lyon - réseau Vincent Lenhardt)

- IFOD - Coaching d'équipe (Paris - Olivier Devillard)

- Management Drives (outil de coaching individuel, d'équipe, d'organisation)



Enseignement :

- Grenoble Ecole de Management - Thème : Conduite du changement

- DU Executive Coaching (Université de Cergy-Pontoise) - Thème : Coaching d'équipe



Ah oui, j'allais oublier le plus important : je fais du trail en montagne, et j'aime beaucoup ça ! :-)