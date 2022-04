Arnaud TOUCHAIS

Aujourd'hui chef de projet au troubleshooting acoustique et vibration, j'ai acquis de nombreuses expériences enrichissantes depuis la fin de mes études.



J'ai tout d'abord travaillé au Canada sur un projet concernant la réduction de bruit turbomachine pour la société Pratt & Whittney.



Ensuite, j'ai travaillé pour Sogeti high tech sur des projets visant à la réduction de bruit des machines tournantes et d'air conditionné pour le bureau d'étude d'Airbus.



Désormais, je dirige l'équipe des essais en vol (acoustique et vibration) de Sogeti High Tech.



Mes compétences :

acoustique

Aéroacoustique

matériaux

Physique

Simulation

Simulation numérique

Turbomachine

Vibration

Vibroacoustique

SolidWorks

Qualité

Gestion de projet

Aéronautique

Ingénierie