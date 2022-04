Arnaud TOUFFET

TCS est spécialisé dans le Transport Régulier et Urgent de documents et colis sur tout le territoire, particulièrement dans les domaines de la Banque, de la Santé, de la Photo, de l'optique, des administrations et des Grandes Entreprises Privées.

Le Must du Transport Routier : on ne trouvera pas ni plus vite, ni plus fiable

TCS possède 65% des parts de marché du transport de documents bancaires.

J'ai particulièrement développé la Région Ouest durant 20 ans et créé nos agences de Caen et Rouen pour assurer le leader ship de TCS sur tout le Grand Ouest.

Je suis désormais en Île de France Directeur Commercial Grands Comptes.

Très investi dans l'amélioration et la reconnaissance du Transport Léger, je suis Vice-Président du SNTL (Syndicat National du Transport Léger). J'ai coordonné le plan national de formation de TCS. A cette occasion, j'ai créé le titre professionnel de "Conducteur Livreur sur véhicule léger de - de 3T5" et financé le plan de formation à 50% avec le Fonds Social Européen. Sur le même sujet de la formation j'ai créé un DVD interactif de formation de 2 heures, avec une équipe de production cinématographique Nantaise et des informaticiens spécialisés. Nous en sommes maintenant à la 3ème édition.

Je suis également membre de LOCARN, organisme installé en centre Bretagne et réunissant la Diaspora Bretonne.

Enfin, je suis Sénateur (à vie) de la Jeune Chambre Economique Internationale, après avoir été Président Régional de cette association humaniste constituée de membres de moins de 40 ans, définie ainsi : "1er mouvement international de formation de Jeunes par l'action pour des changements positifs"



Mes compétences :

Vente

Transport

Développement commercial

Négociation

Facility Management

Gestion administrative