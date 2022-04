Arnaud TRONCHE

Suite à mon expérience de six ans en tant que technicien micro-réseaux en temps partagé j'ai ressenti la nécessité d'élargir mes compétences et d’acquérir une vision transversale du fonctionnement et des besoins des entreprises.

J'ai ainsi intégré l'EI.CESI débouchant sur un diplôme d'ingénieur généraliste et rejoint Onet Services Industries sur une prestation logistique en milieu nucléaire (Blaye) pendant deux années.

J'ai effectué une mission pour Oakridge au CNPE du Blayais en temps qu' Ingénieur logistique pour le service Logistique pendant 1 an.

Actuellement je développe des solutions logiciels sous Access ou Excel pour le service Logistique du CNPE du Blayais.



Mes compétences :

Informatique

Administration réseaux

Administration système

Gestion de stocks

Management d'équipe

Logistique

Gestion de stock

Gestion d'équipe

Amélioration continue

Gestion de projet