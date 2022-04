Arnaud TROUVE

La réussite est un savant mélange de savoir-faire, de professionnalisme, de service rendu, d'écoute, de compréhension et de réseau.



A nous de constituer et agrandir le notre, afin que tout le monde s'entraide pour marcher dans la même direction.







Mes compétences :

Management

Animation d'équipe

Animation commerciale

Négociation

Animation de formations

Appels d'offres

Formation

Administratif

Vente directe

Négociation contrats

Suivi commercial et administratif

Suivi des fournisseurs

Recrutement

Suivi de chantiers

Energie solaire

Energies renouvelables