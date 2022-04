Arnaud VANHOUTTE

J'ai débuté comme Ingénieur de production dans l'agencement de magasin. J'ai évolué sur de l'interface client et Bureau d'étude. Puis j'ai souhaité intégrer un service aménagement de magasin afin d'y apporter mes méthodes et ma connaissance des matériaux et de leur mise en oeuvre au service du commerce.

Ce métier de synthèse me passionne :Concept, Ergonomie, technique, réglementation et Rigueur de gestion.



Mes compétences :

Retail

securite