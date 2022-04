Arnaud VAUTRIN

Fort de plus de 5 ans d’expériences professionnelles acquises tant chez l’annonceur que dans une agence, je souhaiterais poursuivre mon parcours professionnel au cœur d’une entreprise dynamique.



Créatif et ouvert d’esprit, je suis passionné par le web et les nouveaux médias. Je possède une bonne culture Internet et effectue une veille graphique et technologique afin de proposer de nouveaux concepts ou innovation. Curieux et autodidacte dans différents domaines, apprendre de nouvelles tâches ou de nouveaux logiciels ne me fait pas peur. Autonome et sérieux, mon ancien employeur basé à Paris m’a fait confiance pendant plus de 4 ans en effectuant du télétravail sur Metz deux fois par semaine et en me nommant responsable des achats.



Je pratique la musique depuis tout petit. Ma créativité m’aide à composer différents morceaux. Je manage par ailleurs un groupe depuis 5 ans.



Je suis actuellement disponible.

N’hésitez pas à me contacter !



arnaudvautrin@free.fr

http://www.arnaudvautrin.fr



Mes compétences :

Webdesigner

CSS

Infographiste

Flash

Fireworks

Javascript

Dreamweaver

PHP

MAYA

JAVA

Final cut pro

Logic pro

Adobe After Effects

JQuery

CSS 3

Adobe Photoshop

HTML5

Adobe InDesign

Adobe Illustrator