Arnaud ZETLAOUI

Le groupe Five est un groupe d’agences conseils en communication indépendant.



Five, agence conseil en communication, répond aux enjeux de communication suivants :

Plateforme de marque, campagnes de lancement, accompagnement global en communication, conception d’outils spécifiques.

L'agence comporte un pôle “expert“ exclusivement dédié aux problématiques corporate et marketing de l’univers de la beauté et des cosmétiques (positionnement de marque, lancements en soins, maquillage, parfums etc...).



Nos références : http://www.five.fr



Aristophane, spécialisée dans la conception et l'élaboration de rapports annuels et autres sujets institutionnels pour des sociétés cotées.

Nous proposons une approche moderne et innovante du rapport annuel qui a séduit de nombreuses sociétés cotées et nous a valu de remporter de nombreux prix de création au cours de ces dernières années.



Nos références : http://www.aristophane.com



Prix UJJEF 2009 du rapport annuel d’une société cotée

Grand prix du design Stratégies 2010 - Édition corporate

Grand prix du design Stratégies 2011 - Édition corporate

Grand prix du design Stratégies 2012 - Édition corporate

TOPCOM 2012 pour le rapport annuel d'une société cotée