Arnauld BECHETOILLE

Contrôleur de gestion depuis six ans, et diplômé d’une école d’ingénieur et de commerce, je suis très intéressé par le poste de Contrôleur de Gestion Industriel et Commercial.

Mes fonctions actuelles m’amènent à piloter, suivre et clôturer mensuellement l’activité d’un site de production industriel, de la comptabilité analytique, jusqu'aux tableaux de bord industriel.

Je calcule les coûts de productions mensuels des produits finis, je suis l’évolution des coûts fixes et variables par rapport au budget et je complète puis analyse les tableaux de bord de production.

J’ai aussi travaillé précédemment sur les marges sur coûts variables, nécessaires à l’établissement des résultats commerciaux.



Mes compétences :

Ingénierie

Contrôle de gestion

Agroalimentaire

Budgétisation

Reporting

Agronomie

Gestion de projet