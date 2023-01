Millereau CLÉMENT

Formation :



• 2006 : Ingénieur IPLB (Institut Polytechnique Lasalle Beauvais) issu de la fusion de l’IGAL et de l’ISAB, spécialisation de 5ème année en Environnement et aménagement effectué à l’ESA d’Angers.



• 2001 : Baccalauréat scientifique science et vie de la terre.





Expériences professionnelles :



• Janvier 2011 à Actuellement : Ingénieur Travaux en CDI chez Agrigex : Encadrement des équipes, réalisation de devis, suivi des chantiers, gestion des clients et organisation des plannings.





• Mai 2007 - Juin 2010 : Conducteur de travaux en entretien d’espaces verts en CDI chez Vert Limousin : Management de 35 personnes sur différents chantiers dans toutes l’Ile-de-France, réalisation de devis, gestion des clients et des appels d’offre, organisation des plannings.



• Janvier à Juillet 2006 : Stage à la direction de l’environnement, service de l’eau du Conseil général du Val-d’Oise. Critique et amélioration de la convention CIPAN. Travail en collaboration avec les différents chargés d’études (déchets/énergie, eau, agriculture, développement durable) et rencontre des différents acteurs.



• Juin à août 2005 : Stage à la Lyonnaise des eaux. Vérification des périmètres de protection autour des captages en eau potable. Visite de 80 périmètres de captages en vue du respect des DUP.



Langues :



• Espagnol niveau moyen. CI (Certificado Inicial) Diplôme obtenu le 30/09/2003

• Anglais niveau moyen. TOEIC à 665. Diplôme obtenu le 27/05/2004





Informatique :



• Maîtrise de Word, Excel, Access et Power Point. Notion de Arc View (SIG).



Mes compétences :

Environnement

Espaces verts création et entretien