Arnauld DULYS

Médecin-nutritionniste, et chef cuisinier....



Médecin généraliste en exercice depuis 1997, nutritionniste depuis 2015, en cabinet privé.



Issu d'une famille de restaurateurs et cuisiniers, je suis imprégné depuis mon enfance par les techniques et les saveurs des cuisines familiales. Parallèlement à mon cursus de médecin, j'ai effectué des stages de pratique auprès de professionnels de la gastronomie.



Responsable d'une entreprise de traiteur, ateliers gastronomiques et consultant en gastronomie depuis 2002.



Chef dans un restaurant semigastronomique tous les dimanches soirs, afin de mettre à exécution mes créations, de tester de nouvelles saveurs et techniques, les clients réservent pour "les dimanches d'Arnauld"...



Enseignant en nutrition et culture culinaire européenne dans une école hôtelière (Vatel), je dispense également des consultations de rééquilibrage alimentaire depuis 2003.



Titulaire du DESU Nutrition et santé.



Mes différentes activités m'obligent à me former de façon régulière en médecine, en nutrition et en gastronomie, afin de garantir des prestations de qualité.



Animateur d'émission de TV sur la gastronomie et la santé et consultant sur un site internet dédié à la nutrition et la cuisine.(leclubnestle.re).



Auteur de recueils de recettes et de rubriques "santé-cuisine" pour la presse écrite.



Stylisme culinaire pour l'agro-alimentaire et la restauration, participation au Festival International de la Photo Culinaire en 2011.



Animateur "d'ateliers cuisine", et de Team building, permettant de recentrer les équipes autour de la cuisine.



Formateur en "gastronomie et santé", "hotellerie de luxe et santé", "spa-food", "rééquilibrage alimentaire"...



Mes compétences :

Cuisine

Cuisinier

Diététique

Diététique nutrition

Formation

Gastronomie

Luxe

médecin

Nutrition

Santé