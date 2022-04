Arnault IOUALALEN

Je suis titulaire d’un Master recherche en Informatique et d’un Master recherche en Mathématiques (de l’Université de Montpellier 2). Grâce à cette double compétence j’ai pu réaliser un doctorat, à l’Université de Perpignan Via Domitia, sur le sujet de l’amélioration automatique de la précision numérique. En effet, un tel sujet est à la fois très appliqué à l’informatique mais requiert de solides bases en mathématiques pour sa réalisation. Durant ce doctorat j'ai pu développé une technologie qui a porté des résultats intéressants sur des exemples réels tirés de l'aéronautique.

J'ai ensuite assuré pendant un an le poste d'Assistant Temporaire de Recherche et d'Enseignement à plein temps à l'université de Perpignan Via Domitia. Cette expérience m'a permis de développer ma pédagogie et ma capacité à rendre vulgariser des sujets très techniques pour différents niveaux de formation universitaire.

Je suis aujourd'hui en création d'activité afin de valoriser mes travaux académiques dans l'industrie.



Mes compétences :

Mathématiques appliquées

Théorie des graphes