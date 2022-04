Arno TOUCHARD

Fort de 10 années d'expérience dans la qualité, après 3 années passées en fabrication d'outils diamantés, je participe aujourd'hui à l'amélioration continue sur les lignes de produits (roulements à aiguilles) standards, spécifiques et aéronautiques.



> Je suis en charge de l'élaboration des moyens de contrôle pour la fabrication, ainsi que de la création, le suivi, et la mise à disposition des référentiels qualité sur ces lignes de produits.



> J'effectue les contrôles en réception, et participe au processus de traçabilité de ceux-ci (enregistrement et archivage).



> Je traite les non-conformités en cours de fabrication (mesures palliatives) au stade de finition des composants (rectification, rodage, tournage dur) et au niveau de l'assemblage des produits finis (montage industrie et aéronautique) :





> Gestion technique / QRQC : prise de décision sur les dérogations en relation avec le bureau d'étude, les modifications de gammes opératoires en cas de retouche en relation avec le service méthode, la mise au rebut en relation avec la fabrication.



> Gestion administrative des rapports de non conformité: enregistrement, archivage et création d'indicateurs.



> Participation à l'amélioration continue : recherche des causes racines en relation avec le service méthode, prévention de la récurrence par la mise en oeuvre des outils qualité 8D, 5why en relation avec l'ingénieur qualité.



> J'assiste l'ingénieur dans le traitement des réclamations clients et gère la mise en conformité des produits concernés le cas échéant en relation avec le supply chain.



> Je suis le référent qualité des fournisseurs sur les opérations de décolletage, et l'approvisionnement matière.



Je suis autonome, apprécie la polyvalence sur le terrain, et aime le contact humain.



J'aime ma famille, la musique que je pratique (basse et guitare), et le sport (modérément).







Mes compétences :

Qualité

Métallurgie

Amélioration continue

Aéronautique