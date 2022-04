Arnold NTJAM

Bienvenue sur ma page.



Titulaire d'un master professionnel en qualité, sécurité et environnement (QSE), j'ai préalablement travaillé dans les industries brassicole et cimentière, puis dans la production-transport-distribution de l'énergie électrique.



Aujourd'hui, je suis Consultant en systèmes de management QHSE.

Dans l'exercice de mes activités professionnelles, j'effectue des missions:

- d'accompagnement à la certification aux normes ISO 9001 et ISO 22000;

- de formation des auditeurs qualité internes et management/revue/audit des processus;

- d'audits produits (conformité aux normes camerounaises) et systèmes (audits internes ISO 9001 et ISO 22000).



Depuis juin 2014, je suis Auditeur Certifié IRCA ISO 9001 (N°6017678).



Je suis impatient de nouer des relations d'affaires mutuellement profitables avec vous. Au plaisir!



Mes compétences :

QHSE

Audit

Microsoft Office 2007

ISO 9001 Standard

ISO 22000 Standard

Ressources humaines

Conseil

Technique d'évaluation des risques

Leadership

Formations

Mise en place Système de Mgmt de la Sécurité

Management

Formation