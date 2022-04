Arnold OSMONT

Membre de Comité de direction, véritable interface entre la direction générale et les opérationnels, j’ai la responsabilité de l’activité budgétaire et de la production des comptes jusqu'au rapport de gestion, des forecasts et des reportings commentés, du contrôle de gestion ; ainsi que la gestion des ressources humaines et des services généraux.



Ma mission s'articule autour de 3 axes principaux :

- garant de la qualité et de la fiabilité de l'ensemble des informations financières de l'entreprise au regard des obligations légales et réglementaires dans le respect des procédures groupe

- rentre compte des résultats obtenus, analyser les écarts, et proposer des actions correctrices dans le soucis de l'optimisation des coûts

- assister la direction sur les orientations stratégiques et les procédures à mettre en oeuvre



Mes compétences :

Finance

Contrôle de gestion

Comptabilité

Trésorerie