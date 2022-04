Arnoux DESURMONT

Management de centre de profit indutriel international et d’équipes internationales et multiculturelles. Direction générale de pays et de région internationale.

Electronique, Innovation et Technologie, Electronique Grand Public, Appareils Ménagers, Biens de consommation durables, Panneaux Solaires Photovoltaiques.

Management en Europe, Amérique Latine, Moyen Orient et Afrique

Vécu en Algérie, Turquie, Emirats Arabes Unis, Hollande, Venezuela, France.

Mobilité internationale.

Français, Anglais et Espagnol courants; bases en Allemand et Hollandais.



AMP de l'INSEAD, Master en Management de l'EDHEC.



Spécialités :

Direction de filiales, management d’importateurs et agents

Management industriel et commercial : vente, marketing, service.

Croissance de Chiffre d’Affaires, Business Development, amélioration des marges

Restructurations, réduction du besoin en fonds de roulement et des frais

Management international de comptes clés avec la grande distribution et des value added resellers

B to B, OEM, EMS, B to C, appels d’offres

Négociations de sourcing international: Chine, Taiwan, Corée

Négociations de fusion acquisition

Contrats : vente, service, distribution, licence de marques



Mes compétences :

Afrique

Commercial

Commerciale

Consumer goods

Electronics

Electronique

Europe

General manager

Informatique

International

latin

Latin America

Manager

Marketing

Panels

Photovoltaïque

Retournement

Technology

Turnaround

Vente