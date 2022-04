Arpit PATEL

Je crois que mon expérience dans l'ingénierie aéronautique, combinée avec mon expérience dans la planification, l'exécution, le suivi, me rend idéalement adapté dans le domaine de la gestion de projets d'ingénierie.



Mon objectif est de continuer à apprendre et à développer mon expertise en gestion de projet dans mon rôle futur et je crois que je serais un ajustement parfait pour un rôle dans lequel je pourrais à la fois se développer et de jouer à mes points forts en matière de gestion de projet.



Mes compétences :

PRINCE2 methodology

Microsoft Project

Microsoft Office

Matlab

CMMi - Capability Maturity Model Integration

CATIA

CAPM