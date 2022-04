Arsene BAOUAYA

Mes Compétences :

Ingénierie de projet : Management de Projet 1.0 et 2.0

Cadrage du projet, Analyse du projet, Planification du projet, Suivi du projet, Portefeuille projet, Environnement normatif du projet, Plan de communication, Droits et obligations du projet, Histoire du projet, Information projet, Travail collaboratif.



Ingénierie internationale : business, contrats et financements

Techniques financières projets, ingénierie financière projet , International turnkey contracts, International project business , Financements à moyens-longs termes et crédits à l’exportation, Moyens de paiement et opérations de trade finance, Marketing international, Communication projet et lobbying, Développement durable et PPP, Géopolitique et interculturalité, témoignages.



Projets et ressources humaines :

Team Building, Communication interpersonnelle, Techniques d'organisation des entreprises, Approche processus, Techniques projets et organisations, Ingénierie Sociale ,Conduite du changement, Les hommes et les projets, Négociations/conflits/argumentations, Gestion des ressources humaines.





Expériences Professionnelles(+ de 15 ans):

* Janvier 2009 à Avril 2009 – Alcatel-lucent Technical Project Support.

* Octobre 2005 à Décembre 2008-SFR-Neuf Cegetel–DRMO-Ingénieur Pôle Expertise.

* Septembre 2003 à Septembre 2005-Neuf Cegetel – BU Réseaux-Ingénieur support réseau data.

* Mai 2001 à Août 2003 – Kaptech – Direction Technique – Team Leader exploitation réseau Data.



Dilpomes:

MS Ingénierie des Projets et RH Institut International de Management du CNAM.

MS Automatismes et Réseaux telecoms INT(Telecom SudParis)



