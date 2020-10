Asma KABRANE

En tant que RH chez Soft Company, pour la Business Unit MOA Assurance & Santé, je suis amené à travailler avec des consultants sur les domaines du pilotage d’opérations, de la PMO et de l’assistance à maîtrise d’ouvrage. Chaque jour, nos consultants mettent l’ensemble de leurs connaissances et compétences à contribution pour offrir un travail de grande qualité à nos clients qui sont des acteurs majeurs des secteurs suivants :



» Compagnies d’Assurance

» Mutuelles

» Institutions de Retraite et de Prévoyance

» Santé



Pour répondre aux besoins de nos clients, nous recherchons des consultants qui ont une expérience significative dans les domaines de l’accompagnement des opérations :



» Assistance métier (réglementation, évolutions des normes, définition du besoin…)

» Assistance à la maîtrise d’ouvrage (expression du besoin, spécification, homologation)

» Pilotage d’opération, coordination de projet, PMO, …

» Organisation, accompagnement au changement, formation utilisateurs, …



Je suis donc à votre disosition pour échanger



Mes compétences :

Assurance