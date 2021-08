Aude BRUNIAU

Toujours poussée par la curiosité, le goût de l'échange et l'esprit de solidarité, j'ai acquis la culture de l'adaptabilité et l'esprit d'initiative.



J'aime allier la RÉFLEXION : chercher et trouver une idée, une solution à un sujet ; et l'ACTION : mettre en oeuvre tous les moyens et toute mon énergie pour donner vie à cette idée.

Enthousiaste et empathique, je suis très attachée aux relations bienveillantes et collaboratives.



Je vous invite à découvrir mon parcours et à me contacter pour s'enrichir mutuellement...