Aude DORANGE

Juriste spécialisée en droit pénal et procédures, diplômée d'un Master 2 en sciences pénales, je travaille depuis 4 ans dans le secteur de l’édition (préparation et relecture de documents ; rédaction d'actualités juridiques ; référente éditoriale pour la refonte d’une base de données juridiques). J’assure également des activités d’enseignement du droit depuis plus de 15 ans.



Mes compétences :

Droit pénal

Rédaction

Gestion administrative

Recherche documentaire

Procédure pénale

Ingénierie pédagogique

Communication écrite