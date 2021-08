Audrey HERVOUET

Diplômée ingénieur agroalimentaire ONIRIS (Nantes), j'ai bénéficié d'une solide formation de terrain.



Convaincue que le biologique est un secteur d'avenir, je me suis spécialisée dans ce domaine, en théorie par les cours optionnels suivis à ONIRIS et lors de mon semestre à l'Université Laval (Québec), mais aussi en pratique lors de mes expériences de wwoofing* ou lors de mes différents stages chez Nature et Aliments et aux Côteaux Nantais.



Passionnée par l'innovation, je revendique 9 mois d'expérience dans ce domaine J'ai pu étudier l'amont de la filière biologique lors de mon passage aux Côteaux Nantais, par la mise en place d'une étude des filières matières premières. Logiquement, mon expérience s'est poursuivie plus en aval de la filière par le développement de nouveaux produits (de la naissance de l'idée à la mise sur le marché) pour Nature et Aliments.

Ayant toujours travaillé dans des entreprises familliales, j'ai développé une polyvalence et une interdisciplinarité que je me propose de mettre à votre disposition.



Ouverte à l'international, j'ai passé plusieurs mois en Scandinavie (Norvège, Islande) dans le cadre du bénévolat international et ai suivi un semestre d'étude au Canada, développant ainsi mon anglais courant et mon sens relationnel.



A la recherche d'une nouvelle mission pouvant allier ces quelques caractéristiques, je suis à votre écoute. N'hésitez pas à me contacter !





* Le WWOOF (« World-Wide Opportunities on Organic Farms ») est un réseau mondial de fermes bio créées en Angleterre en 1971 qui se proposent d'accueillir toute personne souhaitant partager leur quotidien et leurs travaux en l'échange du gîte et du couvert.



Mes compétences :

Agroalimentaire

Recherche et Développement

Statgraphics

Adobe Creative Suite

Commerce équitable

IWork

Simapro 7

Développement durable

Microsoft Office

Agriculture biologique

Audit