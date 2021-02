Audrey LAPIERRE

J'exerce en qualité de psychologue clinicienne depuis 2001.

J'ai travaillé auprès de différents publics: enfants et adolescents présentant une déficience intellectuelle avec troubles associés (I.M.E de la Somme, I.M.E de Blérancourt dans l'Aisne),jeunes confiés à la protection de l'enfance (DIPAS de Meurthe et Moselle), adultes présentant des pathologies psychiatriques (Centre de post-cure psychiatrique l'Essor à Dury les Amiens), adultes sortant de prison et adolescents ayant une mesure de réparation pénale pour mineurs (Associations APRES sur Amiens).

Depuis 2006, je pratique en qualité de psychologue à l' Association Le Mail. Ce centre,dont le siège se situe à Amiens, est spécialisé dans la prévention,la réduction des risques et le soin en addictologie. Le CSAPA propose une prise en charge en ambulatoire et en hébergement; de plus il dispose de plusieurs lieux de consultation sur différents antennes ou sites du département de la Somme.

Dans ce cadre, j'effectue des entretiens auprès d'adolescents et d'adultes consommateurs de produits licites ou/et illicites (tabac, alcool, cannabis,opiacés...) ou présentant des addictions comportementales (jeux vidéo, jeux d'argent,internet,achats compulsifs...).

Parmi mes missions, je suis également amenée à recevoir les membres de l'entourage en difficulté avec leur proche consommateur.

J'anime aussi des groupes de parole dans le cadre de cafés des parents et travaille en partenariat avec des médecins généralistes afin de favoriser l'accès aux soins auprès de personnes isolées et qui vivent reculées en milieu rural.

Afin de parfaire mes connaissances et ma pratique professionnelle, j'ai entrepris et obtenu en 2010 un D.U en Addictologie.

Ultérieurement, en 2013, j'ai effectué une formation sur la mise en place et la création d'espaces de paroles.

D'obédience psychanalytique, je reste toutefois ouverte et intéressée par d'autres approches théoriques et psychothérapeutiques telles que l'approche systémique, comportementaliste, la relation d'aide.

Le patient reste au coeur de mes priorités.

Je privilégie la richesse du travail en équipe, exerçant au quotidien avec des travailleurs sociaux, des infirmiers et des médecins.





Mes compétences :

Motivée

passation de tests et d'épreuves projectives

Travail en équipe

animation d'espace de paroles

entretiens individuels et familiaux

Relation d'aide