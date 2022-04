jean-Michel Druaux

Madame, Monsieur,



Bonjour,



Éducateur Spécialisé de formation initiale, j'ai travaillé au cours de ma carrière à l'accompagnement de la souffrance psychique et de ses expressions, de la remise en jeu de stratégies de comportement en vue d'une qualité de vie ressentie comme pertinente par tous les acteurs.



Parallèlement, inspiré par le souvenir de la posture professionnelle et la transmission de méthodologies de travail d'une intervenante de notre école, je me suis toujours attaché à proposer un étayage construit dans divers cadres dans lesquels des personnes œuvraient à étoffer la construction de leur posture professionnelle ou travaillaient à l'élaboration d'écrits de recherche et d'évaluation. Encouragé par le retour des bénéficiaires, je choisissais d'orienter ma carrière vers le métier de Formateur.



J'ai intégré le C.R.E.F. de Cormontreuil. Ainsi, j'ai bénéficié d'interventions de formateurs, me nourrissant de leurs compétences pour construire mes méthodes de travail, apprenant les enjeux de contenus qu'ils nous dispensaient.



Au cours des stages que j'ai eu l'opportunité d'effectuer auprès d'équipes de formateurs, j'ai pu mettre en oeuvre les compétences de mon métier pour favoriser l'adhésion opérationnelle de personnes bénéficiant de dispositifs de retour vers l'emploi. J'ai pu adapter ma pratique pour envisager quelles compétences étaient ciblées et créer des supports de transmission efficaces dans un cadre de séquences de formation auprès de groupes.



De même, par la coopération à des modules de formations qualifiantes, j'ai pu convertir mes compétences en contenus pédagogiques, contribuant à la compréhension des enjeux de la construction d'une posture professionnelle pensée et actée, de l'importance du savoir rendre compte, pour soit même dans une démarche de professionnalisation, pour autrui dans une dynamique de travail en équipe répondant à une commande.



Par cette formation, je suis aujourd'hui titulaire du D.A.V.A. de Formateur. J'exerce aujourd'hui, à l’École de la 2ème Chance qui m'a recruté à l'issue de mon stage dans leur structure. J'y dispense un accompagnement pour les stagiaires en TRE, GPP, construction de posture professionnelle, culture générale et préparation d'entretiens individuels. Parallèlement, j'étaye la méthodologie de construction d'écrits d'étude pour des étudiants en travail social.



Ainsi, je serai enchanté de mettre mes compétences au service d'équipes de formation mettant en œuvre des dispositifs de retour vers l'emploi et dans le cadre de formations qualifiantes aux métiers du travail social, de la prise en charge d'enfants ou de personnes en situation de handicap.



Vous souhaitant une agréable journée,



jean-Michel Druaux



Mes compétences :

Thérapie familiale

Relation d'aide

Gestion des situations conflictuelles

Accompagnement d'acrits professionnels ou d'étude

Travail en équipe

Formation professionnelle

Ingénierie de formation

Animation de formations