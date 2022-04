Aurélia DEZITTER

Grâce à ma participation à de nombreux tournages au sein de l'équipe technique, j'ai appris le sens des responsabilités (gestion d'une équipe de dix personnes) et la rigueur (respect des horaires et des consignes). De plus, dans le secteur de l'animation, j'ai eu pour mission d'encadrer et d'organiser des activités auprès de groupes hétérogènes (enfants autistes ou difficiles).



A la suite de mon emploi au sein du restaurant La Piste Verte, j'ai décidé de me spécialiser en suivant une formation à l'AFPA d'assistante de direction bilingue anglais. Ayant le gout des chiffres, je possède aussi une expérience en comptabilité au sein du restaurant.



Mes compétences :

Accueil

Cinéma

Comptabilité

Fasciatherapie