Aurelia HIRSINGER

J'ai 14 ans d'expérience professionnelle dont 11 dans le domaine de la e-stratégie / communication digitale et la gestion de projets web, ayant travaillé successivement dans des agences de communication web et publicité (Nurun, Duke, et La Chose) sur de multiples budgets, internationaux pour la plupart -- Nissan, McDonald's, Air France, Europcar, Danone, L'Oréal, BforBank,..., -- puis chez l'annonceur, d'abord en charge de la stratégie de communication online et du CRM de La Vallée Village (groupe Value Retail) puis chez Coty.



De manière générale, mes compétences sont les suivantes:

- Recommandations et mise en place des stratégies de communication digitale et CRM

- Conception et mise en place de campagnes de communication digitale (drive-to-web, SEO, SEM, display, mobile, réseaux sociaux,...)

- Création et animation de sites internet

- Suivi budgétaire et de rentabilité des projets/campagnes et calcul du ROI et mise en place des KPIs.

- Mise en place de campagnes radio, TV, print, mailings

- Je suis également bilingue en anglais ayant habité aux US et travaillé dans cette langue pendant de nombreuses années.



Mes compétences :

Anglais

Communication

Communication online

Conseil

Coordination

Digital

Digital communication

Directrice de clientèle

E marketing

E- Marketing

International

International coordination

Internet

Marketing

Marketing online

Microsoft CRM

online marketing

Web