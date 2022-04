Aurelia LE PENNEC

Depuis près de 10 ans spécialisé dans les montages juridiques et fiscaux, MANA INVEST est partenaire de groupes financiers et immobiliers reconnus pour la qualité de leurs services, et la fiabilité de leurs produits. Notre équipe met à votre disposition ses compétences, afin de proposer à ses clients des solutions fiscales et patrimoniales adaptées à leurs objectifs.

Notre rôle est de vous fournir une qualité optimale de prestations, fondée sur une écoute attentive des objectifs et basée sur une expertise complète. Nous mettons en place une solution adaptée, et nous accompagnons nos clients tout au long de leur opération.

Vous recherchez un conseiller capable de vous écouter, de comprendre vos objectifs de vie et de vous suivre dans une relation patrimoniale?



Depuis 2008, plus de 150 clients nous font confiance, alors pourquoi pas vous?



Mon métier :

 Vous écouter

 M’adapter à vos disponibilités

 Vous fidéliser, vous accompagner

 Vous faire atteindre vos objectifs



MANA INVEST est un cabinet de conseil en stratégie financière et patrimoniale.

Notre cabinet accompagne une clientèle de particuliers, professions libérales, cadres et dirigeants d’entreprises.



Mes compétences :

Conseil

Défiscalisation

Finance

Formation

Investissement

LMNP

SCI

Crédit immobilier