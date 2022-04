Aurélia LORNAC

Diplômée de Master, je souhaite m'investir dans la recherche appliquée aux ingrédients biotechnologiques et molécules actives.



Mes diverses expériences professionnelles et ma formation m’ont permis d’acquérir de solides connaissances au niveau des pratiques biochimiques, chimiques et microbiologiques de laboratoire, notamment des techniques d’extraction, de purification pour l’obtention molécules naturelles, ainsi que des méthodes analytiques pour leur caractérisation.



Sérieuse et motivée, je sais faire preuve d'autonomie et privilégie le travail en équipe.



Mes compétences :

Analyses biochimiques

Biochimie

Biologie

Chromatographie

extraction

Ingredients

Purification

Spectrométrie

Valorisation