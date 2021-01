Aurélia MALAPERT

Je suis actuellement Doctorante en Chimie des Antioxydants - mon sujet a pour intitulé:

"Développement de nouveaux ingrédients naturels à visée nutraceutique, à partir de co-produits de l'industrie oléicole".



Mes études ainsi que chacune de mes expériences professionnelles ont visé à développer mes connaissances et compétences dans le domaine de la R&D par le développement de nouveaux ingrédients naturels (thèse) ou d'extraits de plantes aromatiques (Terraprovence) associés à l'étude des qualités sensorielle, organoleptique, microbienne et de la composition chimique (antioxydants notamment) des produits ainsi qu'à la mise en place de leur production et sa faisabilité.



Mes compétences :

Enseignement universitaire

Dynamic Light Scattering DLS

Encadrement

Image J

Enseignement

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Biologie végétale

Digestion in vitro

Lyophilisation

Biologie animale

Atomisation (Nano-Buchi)

Microscopie electronique

Nanotechnologies

Spectrométrie de masse

Chromatographie liquide

Microscopie optique

Chimie analytique

Green Extraction

Green Extraction: microwaves, ultrasounds, polysac

As400

Formulation

Purification