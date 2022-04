Aurélia MATHIEU-DELBOSC

Tiitulaire d'une maitrise en Droit et pouvoirs publics, j'ai occupé pendant 6 ans le poste d'attachée de direction générale dans une société de location de matériel audiovisuel basée sur Paris (devis, factures, saisie comptable, salaires des intermittents et des permanents, communication).

Après la naissance de ma fille, j'ai décidé de changer de voie et j'ai repris mes études en suivant une Licence Professionnelle Management Evénementiel sur Bayonne. L'aspect très pratique de la formation, les intervenants extérieurs ainsi que l'obligation de suivre un stage de 3 mois minimum en fin d'année m'ont attiré car ils pouvaient me permettre de rapidement reprendre une activité professionnelle. De mars à juin 2014, j'ai effectué mon stage chez Désertours (4L Trophy, Trophée Roses des Sables, Trophée Roses des Andes). Séduite par les activités de l'entreprise, je viens d'y être embauchée comme assistante chargée de communication.



En parallèle de mon activité professionnelle, j'ai développé ma marque de vêtements et accessoires pour enfants pour laquelle je suis créatrice. Les produits Petit Scarabée sont actuellement vendus sur le site de créateurs A Little Market.





Mes compétences :

Cinéma

Communication

Couture

Création

Droit

Ski