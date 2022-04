Aurelia MAZE

Depuis le 18 Août, vous pouvez me retrouver à La Petite Fabrique. C'est un concept store créatif dédié au "fait main" pour tous les âges qui s'articule autour de 2 espaces : la boutique et les ateliers ludiques et faciles.



Pour les écoliers souhaitant customiser ses cahiers ou son tee-shirt, jeune maman voulant confectionner ses propres bavoirs ou lle doudou favori de son enfant, grands parents désireux de gâter lers petits enfants ou de leurs trouver de nouvelles activités.

> Des ateliers destinés aux enfants à partir de 4 ans, aux ados et aux adultes.

> couture, décopatch, scrapcooking, customisation, création de bijoux... de nombreux kits pour faire chez soi facilement toutes ses envies.

> Des créateurs, mode, déco, papeterie, bijoux et accessoires. Un renouvellement fréquent des produits et des activités.

> Des formules anniversaires avec animatin et atelies destinés aux enfants de 4à 12 ans. Enterrement de vie de jeune fille, baby shower...



Si vous souhaitez animer un atelier et tenter l'aventure a La Petite Fabrique, n'hésitez pas à m'envoyer un message à aurelia@lapetite-fabrique.com



Mes compétences :

Créatif

Identité Visuelle

Merchandising