Aurélia MORELLO

J'ai obtenu un diplôme en design graphique, communication visuelle à LISAA (L'Institut Supérieur des Arts Appliqués) en 2005. Ma formation m'a enseigné les différents outils de communications ainsi que les techniques d'illustration, de PAO et multimédia.



J'occupe depuis plus de 3 ans, le poste de graphiste-maquettiste au sein d’un studio de création.

Depuis le brief jusqu’à la livraison des documents imprimés, je travaille en collaboration étroite avec le client et les prestataires.

J’ai pu affiner mes compétences techniques en suivant des formations professionnelles sur les logiciels d’infographie.



En 2006, j’ai mis en place une politique de marketing pour une agence de création d’intérieur, et je continue à participer à la communication de l’entreprise en concevant des plaquettes et annonces presse.



Mes compétences :

Publicité