Aurelia OCCHIMINUTI

Accompagner le rayonnement et le développement d’une marque de luxe



12 ans d'expérience dans l'hôtellerie de luxe en commercial et marketing



Multiculturelle gâce à mes études et expériences dans différents pays: France, Angleterre, Suisse, Afrique du Sud et Chine



Expertises: Création d'un cluster commercial, fermeture et réouverture d'hôtel, repositionnement,élaboration d'un plan stratégique marketing et commercial, établissement de partenariats clés tous segments, management du changement, relation clients et propriétaires, leader, développement de talents



Points clés de réussite: Créativité, Curiosité, Ecoute, Sens du client, Orientée solutions, Adaptabilité, Tenacité, Ecoute, Capacité d’initiative et d’anticipation, Passionnée & Engagée, Goût du travail en équipe, Intelligence de situation, Capacité à développer et constituer un réseau



Mes compétences :

Luxe

Management

Vente

Marketing

Tourisme

Communication

Rigueur