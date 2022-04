Aurélia RIGODANZO

Je travaille au sein de Dexia Credit Local, Dublin branch en tant qu'Operations Analyst. Je suis en charge de monitorer une titrisation synthétique et de suivre un portefeuille défini de titres.

J'ai intégré la filiale irlandaise de Dexia en juin 2008. Mon travail consistait alors à gérer un portefeuille de prêts aux collectivités locales. Cette activité était concentrée en Europe, essentiellement en Suisse, en UK et en Espagne.

Avant cela j'étais intérimaire gestionnaire du Middle Office dédié aux matières premières à la Société générale.



Mais revenons quelques années plus tôt. Après mon bac ES spécialité mathématiques, j'ai intégré la filière Economie-Gestion de l'Université des Sciences Sociales de Toulouse. Après avoir réussi l'étape du DEUG j'ai passé le concours MSG et je suis entrée à l'IAE de Toulouse. Trois ans plus tard j'ai décroché mon diplome de Finance (Master2 de Gestion mention Finance d'Entreprise).

Au cours de mes études j'ai effectué trois stages. Deux en agences bancaires (quatre mois au total) et un au siège administratif de la Caisse d'Epargne de Midi-Pyrénées (six mois).



Mes compétences :

Finance