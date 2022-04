Aurelia ROUVILLAIN

Compétences Managériales et Projet

• Management d’une équipe de 10 à 15 personnes

• Animation et pilotage en transverse de la filière Sécurité des Opérations Financières (80 personnes).

• Pilotage de projets : mise en place de nouvelles organisations, actions de recrutement et de formation.

• Création de cursus et support de formation Lutte anti-blanchiment (sensibilisation et perfectionnement)



Compétences Conformité et Contrôle

• Elaboration d’une cartographie des risques de blanchiment en particulier pour les personnes morales.

• Elaboration de procédures visant à maîtriser les risques juridiques, opérationnels, LAB (QLB).

• Création d’outils opérationnels (OAD) et amélioration des outils de détection LAB.

• Déclinaison et amélioration du dispositif Lutte anti-blanchiment (requêtes, traitements, reporting…).

• Participation à l’élaboration des contrôles de 1er et 2ème niveau (97-02).

• Expertise juridique et contrôle de la conformité des dossiers clients (Personnes morales et Personnes physiques) –KYC.

• Participation à la mise en application de la directive MIF.

• Développement et mise à jour de bases de données juridique, bancaires et LAB.

• Veille règlementaire (embargos, terrorisme et du blanchiment).

• Conduite de mission d’audit.



Compétences Juridiques

• Analyse de cas et notes d’actualité sur les réglementations bancaires. (Sociétés, marchés financiers…)

• Rédaction d’un manuel de concurrence : instruction interne traitant des règles de concurrence.

• Lobbying européen : préparation de dossiers et de réponses aux consultations

• Conseils juridiques et traitement de contestations clients

• Rédaction et vérification de clauses contractuelles.



Compétences « Entreprises»

• Mise en place de procédures spécifiques au risque entreprises dans la banque

• Etude et analyse des composantes économiques et du fonctionnement des marchés.

• Etude des notions de comptabilité et analyse financière.



Compétences Informatiques & Linguistiques

• Anglais : maîtrise de la langue usuelle et technique.

• Espagnol & Allemand : scolaire.

• Environnement Microsoft et Mac OS, Sab, Olympic, Lotus.







Formation





2006 Formations professionnelles : Séminaires blanchiment, formation MIF, abus de marché…



2003 DESS « Entreprise & Droit de l’Union Européenne »

Université Paris XI Faculté Jean Monnet - Sceaux



2002 Maîtrise « Langues Etrangères Appliquées » Mention Droit & Commerce International

Anglais & Allemand- Université Paris IV - Sorbonne



Mes compétences :

Affaires européennes

Banque

Compliance

Europe

Kyc