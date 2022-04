Aurélia RUER

Ingénieure textile sénior avec plus de 17 ans d'expérience dans les textiles techniques (automobile et médical). Je suis passionnée par le monde textile depuis ma petite enfance par sa découverte sous sa forme artisanale dans les Andes et en Asie. Mon ambition est de permettre de perpétuer et de profiter des savoirs ancestraux au bénéfice de textiles techniques.



De nature curieuse et créative, j'aime le partage et les interactions au sein d'une équipe. Je suis sérieuse et rigoureuse avec de fortes capacités d'adaptation et d'organisation.



Mon temps libre est consacré à ma famille et à la création artistique (mode, couture, bijoux...).



Mes compétences :

Photographie

Confection

Planification de projet

Créativité

Recherche et Développement

Bijouterie

Textile technique

Textile

Tricotage

Adobe Photoshop

Analyse des besoins

Coordination de projets

Gestion de projet

Tissage

Dispositifs médicaux

Cahier des charges

Analyse fonctionnelle

Pâte polymère

Contrôle qualité

Compression médicale

Propriété intellectuelle