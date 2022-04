Aurélia RUETSCH

- 12 ans d’expérience des méga-événements, notamment cinq Jeux Olympiques, les Premiers Jeux Européens et la Coupe du Monde de Rugby



- Aptitudes prouvées en matière de planification et de gestion des opérations dans les domaines suivants : Protocole, VIPs & Relations Internationales ; Operations de presse ; Traduction & Services linguistiques



- Compétences linguistiques et état d’esprit de freelance utilisés comme vecteur de diversification pour un développement de carrière vertical et horizontal



- Personnalité dynamique et vive ; adepte de l’apprentissage par l’expérience et de la progression par échelons



- Qualités naturelles de leader ; motivée par la perspective de bâtir, d’inspirer et de responsabiliser une équipe



Mes compétences :

Relations internationales

Créativité

Direction de projet

Événementiel sportif

Gestion du personnel

Formation

Gestion des opérations

Dynamisme

Stratégie

Gestion de la relation client

Traduction anglais français