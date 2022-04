Aurélia SAR

Après avoir travaillé pour quelqu'un, je me suis dis, pourquoi ne pas me mettre à mon propre compte et ne pas faire de ma passion mon métier ? l'opportunité s'est présentée...



Après quelque temps de réflexion et d'études du marché, je me suis lancée et me suis mise à mon compte avec le concours d'un ami yield manager, devenu mon associé.



Je voulais être moi-même hôtelière mais par manque de moyens, je compense ce désir en me consacrant aux hôteliers indépendants.



Je développe la e-commercialisation et gère les extranets de leur hôtel, comme si c'était le mien.



Car avoir une bonne visibilité et bien la gérer, c'est la clé du succès.



Mes compétences :

Commercialisation

Hotel