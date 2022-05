Vanessa BAISLE

Administratif :



• Notes de frais

• Gestion administrative du personnel (réponses CV, Suivi congés payés, absences, …)

• Rapports administratifs avec l’Etranger

• Suivi et tenue du budget





• Secrétariat classique (téléphone, e-mail, classement, fax, courriers, tenue de l’agenda, réservation de voyages, etc…)



• Vérification et suivi des factures fournisseurs

• Elaboration mensuel du chiffre d’affaire grossiste

• Suivi mensuel ventes Gers

Commercial & Marketing:



• Suivi de la clientèle, gestion des litiges, facturation, devis.

• Gestion des stocks, prise de commandes

• Contact direct avec les fournisseurs (grossistes, hôpitaux, pharmacies)

• Organisation et participation aux congrès nationaux (Paris, Nice, Monaco)

• Contrôle des insertions publicitaires (Quotidien du Médecin, CDF,…)

• Suivi des retours produits, des avoirs et refacturation.