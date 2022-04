Aurélia VILLERMET

Mon parcours professionnel en cabinet d’expertise comptable puis dans une filiale d'IBM m’ont permis d’acquérir une expérience professionnelle solide et diversifiée alliant la gestion totale des paies et la technique comptable.



Ces expériences m'ont permis de développer polyvalence, autonomie et sens du relationnel. Ce sont ces qualités que je souhaite apporter à une entreprise en intégrant une équipe pour un poste de gestionnaire paie ou comptable général.



Mes compétences :

Paie

Comptabilité

Sage

Comptable