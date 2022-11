Marie-France MOULIN

Mon expérience dans une PME du Bâtiment , m’a permis de travailler en toute autonomie et d’acquérir de solides connaissances dans les domaines de la paie et la gestion administrative du personnel.



Lors de la fusion de l’Entreprise dans un groupe en 2003, j’ai pu développer mes facultés d’adaptation et prendre en charge la gestion des ressources humaines des sociétés du groupe, soit 300 personnes.



J’ai mis en place un nouveau logiciel de paie SAGE 100 et j’ai également participé au développement d’un nouvel ERP.



Rigoureuse, disponible, organisée et polyvalente, je suis opérationnelle rapidement et je suis prête à me former sur tout autre système informatique.







Mes compétences :

Organisation

Rigueur

Autonomie

Charges sociales

EXCEL TCD

Sage i7

Qualités humaines

Conscience professionnelle