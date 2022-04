Aurelie ALLCOCK

Bonjour et bienvenues son mon profil Viadeo !



Master Affaires Internationales, ayant plus de 6 ans d’expérience dans le service client, administration des ventes et la gestion de projets en France et au Royaume-Uni, je recherche un poste de niveau intermédiaire dans une entreprise, respectée dans le secteur médical ou vétérinaire sur Lyon.



Mes compétences :

Management

Motivation

Organisation

Oracle

As400

SAP

Leadership

Sens de l'initiative

Gestion de projet

Service client

Organisation d'évènements

Italien

Recrutement

Traduction anglais français

TipTop

Administration des ventes