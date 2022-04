Aurélie ALTHEIMER

Actuellement Responsable Communication pour le groupement de services à la personne le plus important du Haut-Rhin (2ème employeur privé, 30 000 clients) nommé "Réseau APA". Infos surArray

Ce Réseau unique en son genre regroupe les structures APAMAD, APALIB', Fami Emploi 68, Domicile Services Haute Alsace et ASHPA, et s'adresse à tous les publics : familles avec ou sans enfants, actifs, retraités, personnes âgées, personnes handicapées. A chacun de ces publics, le Réseau propose des solutions adaptées et personnalisées pour se faciliter le quotidien (ménage, repassage, garde d'enfants, déplacements), pratiquer des activités de loisirs ou informatives (conférences-débats, clubs d'animation, prévention...), être accompagné et aidé lorsque l'on a un parent dépendant ou que l'on a soi-même des difficultés à accomplir les gestes du quotidien. Le Réseau APA, c'est donc un ensemble de savoir-faire complémentaires. Mon rôle ? Le faire savoir !

Le Réseau rassemble 2 650 salariés, 830 bénévoles et répond aux besoins de 30 000 personnes chaque année.



Mes compétences :

Consulting

Marketing

Communication

Conseil

Internet

Parcours clients

Télécommunications

NTIC