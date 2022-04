Aurélie ANDRÉ

Un besoin de partager, de transmettre, de communiquer, de passer des informations même lorsque cela semble impossible, de passer par dessus les frontières, d'aller au-delà de la barrière des langues pour vivre ensemble et échanger.



C'est avec le temps, des voyages, des opportunités mais aussi et surtout des rencontres que mon chemin s'est peu à peu tracé. Ma capacité à communiquer en différentes langues, une attitude calme et à l'écoute mais aussi dynamique et positive, en particulier lorsqu'il s'agit de résoudre une situation problématique.



Grâce à mes compétences linguistiques, je souhaite permettre à des particuliers et à des entreprises de pouvoir communiquer, faire passer un message, une idée, une image, aller là où elles n'oseraient pas aller à cause de la barrière des langues. Je veux accompagner la communication, inviter à l'échange pour que tous puissent s'enrichir de ces contacts internationaux. C'est pourquoi je me permets d'offrir non seulement un service de traduction de qualité, mais également une écoute de vos besoins afin que l'on puisse ensemble trouver la solution la mieux adaptée à votre situation, à vos objectifs, à votre budget.



N'hésitez pas à me contacter pour toute traduction, relecture, sous-titrage, interprétation ou renseignement!



Mes compétences :

Traduction

Interprète

Gestion de projet

Négociation

Traducteur

Langues