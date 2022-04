Aurelie ANDROUIN

Après une expérience de 11 années en management, je souhaite transférer mes compétences et aptitudes dans le domaine des Ressources Humaines. J'ai de l'expérience dans le recrutement, le développement des compétences (plan de formation) et dans la conduite et animation de réunions et de projets transversaux. Je me forme actuellement (Master 2 GRH en cours) afin d'obtenir les compétences manquantes. Dans mon projet de reconversion, je veux participer à la conduite du changement et intervenir pour préserver et faire grandir les ressources d'une Entreprise.

J'ai le sens du relationnel, je suis dynamique, curieuse, rigoureuse et volontaire.



Mes compétences :

Développement des compétences

Animation commerciale

Animation de formations

Conduite du changement

Gestion de la relation client

Recrutement

Gestion de projet