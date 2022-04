Aurélie ARM

Avocate à la Cour depuis février 2006, je suis titulaire d’un DEA de droit public.



Après avoir travaillé, en qualité d’avocat collaboratrice, au sein de plusieurs cabinets tant généralistes qu’orientés vers le droit public, j’ai souhaité créer en 2010 ma propre structure afin de répondre à mes attentes en terme d’exercice de la profession.



Me passionnant particulièrement pour le droit public, j'ai été contributrice de l'ouvrage «Contractuels » des guides WEKA, et j'ai également réalisé des formations pour un organisme public territorial.



Mes domaines d’intervention sont très variés (droit pénal, droit civil, droit administratif, droit social, etc) mais ma préoccupation est unique : la mise en œuvre de tous les moyens possibles au service de la satisfaction du client.



Je privilégie une approche personnalisée et humaine de la relation avec le client, au travers d’une méthode de travail rigoureuse. Je suis soucieuse de traiter chaque dossier avec diligence et réactivité.



Investissement, écoute et sérieux sont mes maîtres mots.



Mes compétences :

Droit

Droit des contrats

Droit social

Droit des affaires

Droit commercial