Aurelie AUTEF

Je suis étudiante en éco-gestion à bordeaux 4 en troisieme année dans le but de faire une licence comptabilité contrôle audit , ainsi qu'un master CCA par la suite .

Je suis trés intéressée par tout ce qui touche les domaines Scientifiques et Mathématiques .

Je travaille en parallèle de mes études a Auchan drive de bordeaux lac depuis 4 ans et demi , ce qui m'a permis d'acquérir une certaine maturité professionnelle , de l'autonomie ainsi que de l'organisation afin de gérer mes heures de cours, mon travail personnel et mon travail dans l'entreprise Auchan.



Le fait d’être dans cette entreprise m'a permis plusieurs fois de mettre en pratique des cours de management ou de comptabilité par exemple en comparant le réel et la théorie .



Je suis inscrite sur le site Viadeo en particulier afin d'enrichir au maximum mon expérience en ce qui concerne la comptabilité et les finances , d'avoir des conseils de professionnels , et si possible afin d'obtenir un maximum de stages dès mon temps libre .



Mes compétences :

Curiosité

Dynamisme

PERCEVERANCE